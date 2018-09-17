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Неизвестный напал с ножом на полицейского в Брюсселе

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Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
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В Брюсселе неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского. Как сообщает The Independent, инцидент произошел утром в понедельник, 17 сентября, возле центра для мигрантов в парке Максимильян на севере города.

В результате атаки сотрудник полиции получил легкое ранение. Его коллеги сначала пытались нейтрализовать нападавшего при помощи дубинок и газовых баллончиков, однако он продолжил угрожать, вынуждая их применить оружие. В результате злоумышленник также получил огнестрельное ранение.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего, уточняет телеканал «360».

Ранее 17 сентября сообщалось, что мужчина напал на полицейского с топором на вокзале в Кургане. Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении стража порядка.

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