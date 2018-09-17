В августе банки выдали россиянам рекордное количество кредитных карт

Россияне получили в августе 1 млн кредитных карт, тем самым установили рекорд за всю историю наблюдений Национального бюро кредитных историй. Об этом рассказали в пресс-службе НБКИ 17 сентября.

«В августе количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн единиц, увеличившись на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 640 тыс. единиц», — приводит слова представителя бюро «РИА Новости».

При этом в Москве выдано самое большое число кредиток — 62,2 тыс. На втором месте по востребованности карт Подмосковье — 47,7 тыс. штук, на третьем — Краснодарский край (33,9 тыс.).

Кредитные карты меньше всего заказали в Пензенской и Кировской областях — по 8 тыс. карт, Ярославской (8,1 тыс.) и Архангельской (8,3 тыс.) областях.

В июле Объединенное кредитное бюро заявило, что пенсионеры стали чаще обращаться за кредитными картами. В первом квартале доля россиян старше 60 лет, которые оформили в банках кредитки, увеличилась до 8%. Вместе с тем, отмечают эксперты, постепенно растет финансовая грамотность старшего поколения.