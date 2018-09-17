Монтаж четвертого этажа нового терминала начали в аэропорту Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил строительную площадку пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорта в столице региона. По его словам, оба объекта должны быть завершены синхронно в 2019 году и в будущем они будут активно использоваться, так как сейчас власти активно рекламируют туристический кластер.

«У нас в крае масса программ, направленных на привлечение туристов, в том числе и международных», — отметил Шпорт.

Фундамент и более половины железобетонных конструкций уже готовы. Рабочие начали монтаж четвертого этажа терминала.

«Через месяц временный контур начинаем закрывать, к зиме успеем, чтобы в холода внутри можно было спокойно работать», — рассказал губернатору менеджер компании «Лимакмаращстрой» Уфук Маджит, передает ИА «Хабаровский край сегодня».



После реконструкции полоса будет принимать все типы воздушных судов, в том числе самый большой в мире Boeing A380. Ввод в эксплуатацию намечен на конец следующего года. Площадь нового терминала составит 26 тыс. кв. м, пропускная способность — до 3,5 млн пассажиров в год. Пятиэтажное здание будет оснащено тремя телетрапами, 12 лифтами и семью эскалаторами.

Напомним, в Хабаровском крае инвесторы проектов на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов, а также резиденты Свободного порта выступили с инициативой о создании нового аэровокзального комплекса в аэропорту Май-Гатка Советской Гавани. После решения организационных вопросов начнется проектирование.