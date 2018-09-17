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Бузова приставала к пассажирам самолета в надежде найти собутыльника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь шокировала публику своим поведением. На этот раз в Сети появилась видеозапись из салона самолета, где «светская львица» приставала к пассажирам и предлагала выпить вместе с ней. 

Судя по записи, одной из «жертв» певицы стала женщина с ребенком. Бузова настойчиво предлагала ей выпить, а получив отказ, предложила собеседнице «лечь спать».

«Выпьем сегодня. Пойдем туда?» — сказала певица, указывая на свое место в самолете, передает Пятый канал.

При этом Бузова ходит, покачиваясь, между кресел. Пассажиры самолета были шокированы поведением звезды, в частности большим количеством нецензурных слов, отмечают журналисты.

Пользователи соцсетей увидели в поведении певицы «реальную угрозу для общества».

Ранее в сентябре в Сеть утекло фото со съемок телешоу «Дом-2», на котором у Бузовой виден округлый живот, хотя ранее она демонстрировала «стальной» пресс.

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