Ротенберг рассказал о вековой долговечности Крымского моста

Крымский мост гарантированно простоит сто лет, заявил председатель совета директоров компании-генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу «Россия 1».

«Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять», — заявил Ротенберг.

Торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина. Движение автомобилей было запущено 16 мая. Грузовикам разрешат ездить по мосту в октябре, а открытие движения по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

Необходимость в строительстве моста возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России.