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НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины

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Переговоры являются единственно верным путем урегулирования ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине дополнительную материальную помощь. НАТО поддерживает стремления в поиске политического решения посредством переговорного процесса, пишет «Интерфакс».

Также Столтенберг отметил, что все союзники поддерживают Украину и ее территориальную целостность, отказываясь признавать «аннексию» Крыма.

Республика Крым вернулась в состав России весной 2014 года. Этому предшествовал референдум, в ходе которого более 95% жителей региона высказались за присоединение к Российской Федерации. На Украине и в странах Запада результаты референдума не признают и считают Крым оккупированной территорией.

После возвращения полуострова в состав РФ Украина, США и их европейские союзники ввели ограничительные меры в отношении России, однако к ожидаемому результату антироссийские санкции не привели.

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