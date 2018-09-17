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Госдума введет уголовную ответственность для «черных кредиторов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для «черных кредиторов» — компаний, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр ЦБ — намерены ввести уголовную ответственность.

Соответствующий законопроект подготовит Комитет Госдумы по финансовому рынку в осеннюю сессию, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков.

«Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином», — сказал Аксаков.

Сейчас максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению — штрафы в размере 300–500 тыс. рублей.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что за январь–июнь 2018 года регулятор выявил 1890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «черных кредиторов» увеличилось более чем в два раза.

Подробнее — в материале «Известий»:

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