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Следователи выясняют причину падения с высоты 3-го этажа женщины с ребенком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главное следственное управление СК России по Московской области организовало доследственную проверку по факту падения с высоты матери и ребенка во время спуска из квартиры в Орехово-Зуеве. Об этом 16 сентября сообщается на сайте ведомства.

Накануне в правоохранительные органы района поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмами характерными для падения с высоты доставлены женщина и ребенок. По предварительным данным, пострадавшая и ее малолетняя дочь по связанным простыням спускались вниз из окна собственной квартиры, расположенной на пятом этаже. Падение произошло с высоты третьего этажа.

25-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости. Ее трехлетняя дочь находится в реанимации, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Также сообщается, что женщина пыталась спастись от жестокого обращения со стороны главы семейства.

В августе сообщалось, что в детском саду скрывали факт падения четырехлетнего мальчика из окна первого этажа детского сада. 

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