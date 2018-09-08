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СК проверяет информацию о побеге россиянки с двухлетним ребенком за рубеж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет РФ начал проверку информации СМИ о россиянке, которая покинула страну вместе с двухлетней дочерью при странных обстоятельствах. Об этом 7 сентября сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По информации СМИ, 33-летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его жена с двухлетней дочкой покинула Россию и отказывается возвращаться», –– приводит сообщение «РИА Новости».

По словам мужчины, женщина после визита в Москву начала переписываться с неизвестными мужчинами, а позже и вовсе уехала из страны с ребенком. Через некоторое время она позвонила с сирийского номера и сообщила супругу, что не намерена возвращаться в Россию.

«По информации СМИ о побеге женщины с двухлетним ребенком за пределы Российской Федерации проводится проверка», — отметила Иванова.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение женщины.

В феврале сообщалось, что трехлетняя россиянка, пропавшая в Австрии, обнаружена в Ливане вместе со своим отцом.

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