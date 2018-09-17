Человеческая эпопея

Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) открыл 100-й сезон оперой «Война и мир» Сергея Прокофьева. Постановка режиссера Александра Тителя (художник-постановщик — Владимир Арефьев, дирижер-постановщик — Феликс Коробов) рекомендуется ценителям масштабных художественных решений и поклонникам театра-дома: все сольные партии в спектакле поют артисты МАМТа.

В театре шутят, что по «великости» опера сравнима с Бородинским сражением, одним из самых крупных в XIX столетии. Цифры действительно впечатляют. В постановке задействованы 50 солистов, 140 хористов (кроме хора театра участвует Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова), 20 артистов миманса, 300 статистов. В общей сложности более 500 человек, для которых было сшито соответствующее количество костюмов.

Наиболее отчетливо размах замысла проявился в военных сценах. Поднявшийся во втором акте занавес обнаруживает грандиозную картину народного единения. В обрамлении серого планшета сцены представлена красочная, но не пестрая картина: солдаты, офицеры, генералы, крестьяне, мещане, дворяне... Костюмное разнообразие (художник Ольга Поликарпова) дополняют ружья, ранцы, кивера, пушки, оглобли и прочие военно-полевые атрибуты. Персонажи, поющие свои ариозо и реплики, появляются из гущи народной и, отпев, в ней же растворяются. Смотреть это великолепие, равно как и картину пожара (горящая Москва озаряет языками пламени мрачного Наполеона, инспектирующего свое растерянное войско), лучше с балкона — сверху сполна ощущается эффект, сравнимый с созерцанием лучших исторических панорам.

С масштабом «войны» контрастирует камерность «мира». Тот же строгий планшет окаймляет почти минималистские интерьеры. Единственный признак роскоши — хрустальные люстры, спущенные до пола. Похоже, что персонажам, охваченным своими переживаниями, не до бытовых помех. В то же время сугубо личная реакция на происходящее — примета как «мира», так и «войны». Оперное полотно, на первый взгляд кажущееся эпическим, насквозь пронизано драматизмом индивидуальных чувств высокого накала. 50 солистов — 50 ярких характеров, при том что многие из них воплощены несколькими фразами.

Отмечу режиссера и певцов, детально раскрывших их потенциал, хотя хвалить за мастерство вроде бы неловко — в эпизодических партиях блистают народные и заслуженные артисты.

Леонид Зимненко точными штрихами ваяет образ взбалмошного старика Болконского, Андрей Батуркин — темпераментного подполковника Денисова, Ольга Гурякова — всезнающей фрейлины Перонской, Владимир Свистов — преданного лакея Гаврилы и пылкого француза Бельяра, Евгений Поликанин — строптивого генерала Барклая-де-Толли и дипломатичного доктора Метивье. Великолепен монументальный Кутузов (Дмитрий Ульянов) в своей программной арии о Москве. К бесспорным удачам можно отнести старуху Ахросимову, сыгранную Натальей Владимирской неожиданно молодой и привлекательной, циника Долохова в исполнении Владимира Улыбина, светского мерзавца Анатоля Курагина, поданного Владимиром Дмитруком в интересном сочетании обаяния и гротеска.



Дмитрий Зуев (князь Андрей) впечатляет породистостью облика и неким байронизмом. Наталья Петрожицкая (Наташа Ростова) — внешней хрупкостью и звонким девичьим сопрано. А первенствует в трио главных героев отличный тенор и тонкий актер Николай Ерохин (Пьер Безухов), внешне очень похожий на героя Сергея Бондарчука в знаменитом фильме.

Впрочем, удивляться ответственности и тщательности, с которыми команда станиславцев подошла к этой постановке, не приходится. «Война и мир» в истории МАМТа — знаковый спектакль. Опера Прокофьева в полном, военном и мирном виде впервые была поставлена 61 год назад именно на этой сцене. В 2012 году театр вернулся к сложному сочинению, приурочив премьеру к юбилею Отечественной войны 1812 года. Нынешнее возобновление посвящено 100-летию театра и 190-летию со дня рождения Льва Толстого. Для последующих реинкарнаций поводы тоже наверняка найдутся, но хотелось бы обойтись без них. «Война и мир» может присутствовать в репертуаре вне зависимости от юбилейных привязок — на правах выдающегося спектакля. Усилий для этого требуется много, но результат того стоит.