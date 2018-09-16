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Израильтянин погиб в результате нападения жителя Палестины

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Фото: twitter.com/Amichai Stein ‏(@AmichaiStein1)
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Израильтянин погиб в результате нападения палестинца у входа в торговый центр «Арима» в районе Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан. Об этом 16 сентября сообщает газета Haaretz.

Согласно информации издания, мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Впоследствии он скончался. Погибшим оказался 40-летний Ари Фулд, отец четырех детей.

17-летний нападавший Халил Джабарин был ранен гражданским лицом. По заявлению его близкого лица, преступник планировал совершить нападение на пещеру патриархов в Хевроне.

По заявлению армейской пресс-службы, произошедшее считают в стране терактом, уточняет «РИА Новости».

В августе лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости пересмотра подписанных с Израилем договоренностей, так как тот не выполняет взятые на себя обязательства. По его словам, Рамалла намерена также бойкотировать все контакты с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не перенесет свое диппредставительство обратно в Тель-Авив.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские волнения на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2015 год независимость страны признали 136 государств из 193 членов ООН.

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