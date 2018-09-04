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Журналисты пострадали при разгоне демонстрации у израильской тюрьмы

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Журналисты во время разгона демонстрантов возле израильской тюрьмы Офер
Фото: Global Look Press/ZUMA/Shadi Hatem
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Несколько журналистов пострадали от слезоточивого газа во время разгона демонстрантов возле израильской тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан во вторник, 4 сентября. Также военные применили звуковые бомбы.

Как сообщает агентство ВАФА, акция проводилась в поддержку корреспондента палестинского телеканала Али Дар Али, который был арестован и заключен под стражу три недели назад. Его обвинили в подстрекательстве и разжигании вражды. Рассмотрение дела журналиста суд переносил уже дважды.

Среди демонстрантов были директор палестинского радио и телевидения Ахмед Ассаф, глава профсоюза журналистов Насер Абу Бакр, глава Верховного комитета по контролю за делами заключенных и редакторов Амин Шоман и группа других журналистов.

В середине августа лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости пересмотра подписанных с Израилем договоренностей, так как тот не выполняет взятые на себя обязательства. По его словам, Рамалла намерена также бойкотировать все контакты с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не перенесет свое диппредставительство обратно в Тель-Авив.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские волнения на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

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