Путин назвал сохранение леса приоритетом государства

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов лесного комплекса России с профессиональным праздником. Телеграма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства», — отметил Путин.

Президент назвал главными задачами сотрудников отрасли привлечение инвестиций, модернизацию существующих предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств. По его словам, важно за счет внедрения новых технологий и конструктивных управленческих решений выработать современные подходы в сфере сбережения ресурсной базы, охраны окружающей среды. Глава государства напомнил, что законодательство способствует этому: в частности, в нынешнем году принят закон, который предусматривает обязательное восстановление лесных участков, а также усилен контроль за коммерческим оборотом древесины.

Ранее 16 сентября работников лесной сферы поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В поздравительной телеграмме глава правительства подчеркнул, что леса являются природным богатством России и залогом ее экологической безопасности. Работа сотрудников лесного комплекса заслуживает глубокого уважения, добавил он.

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается в России, Белоруссии, Киргизии и на Украине в третье воскресенье сентября. Праздник утвержден Верховным советом СССР в 1966 году.