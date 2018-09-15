Иномарка протаранила супермаркет в Санкт-Петербурге

Иномарка протаранила супермаркет в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, в результате инцидента погибла женщина, число пострадавших уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, что машина въехала прямо в двери магазина. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительное органы, сообщает РЕН ТВ.

В тот же день, 15 сентября, водитель иномарки въехал в фасад здания рядом с продуктовым магазином в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Информации о пострадавших не поступало, сообщает телеканал «78».