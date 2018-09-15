Четверо погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Ленобласти

Грузовик и микроавтобус столкнулись в Ленинградской области около 1:00 субботы, 15 сентября. В ДТП погибли четыре человека, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Авария произошла в Волосовском районе на 76-м км автодороги «Нарва». Не смогли разъехаться грузовик с прицепом и Mercedes Sprinter.

В результате лобового столкновения погибли водитель иномарки и три его пассажира. Четвертый пассажир микроавтобуса госпитализирован в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины ДТП.

Ранее в субботу два автомобиля столкнулись в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. В результате аварии погиб один человек.