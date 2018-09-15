Ракета Delta II стартовала с космодрома в США со спутником ICESat-2

C космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Delta II, она выведет на орбиту спутник для изучения полярных льдов Земли ICESat-2.

Трансляцию запуска ракеты ведет NASA.

Старт объявили в 16:02, компания United Launch Alliance сообщила, что этот запуск — последний старт Delta II в данной конфигурации.

ICESat-2 предназначен для зондирования полярных льдов, он будет вести ежедневные измерения толщины ледовой поверхности Земли.

В августе SpaceX отправила на орбиту разработанный SSL спутник Merah Putih компании Telkom Indonesia. Космический аппарат обеспечивает передачу телекоммуникационного сигнала в Индонезии, Индии и еще некоторых странах Юго-Восточной Азии.