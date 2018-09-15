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В Армении будут разводить крокодилов

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf/imagebroker
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В Араратской области Армении создадут крокодиловую ферму, где можно будет не только посмотреть на животных, но и посетить кафе и аттракционы.

Как рассказал губернатор области Гарик Саркисян, проект намерен реализовать инвестор из Танзании, который осуществил аналогичное и в других странах, пишет «Интерфакс».

По словам чиновника, в селе Даштаван под ферму уже выделена земля площадью в 15 тыс. кв. м. В течение первого года инвестиции составят $1,5 млн, а в последующие пять лет ожидается до $10 млн. Сам бизнесмен заинтересован в производстве продукции из крокодиловой кожи.

В начале августа сообщалось, что в Уганде жителям рыбацких деревень на островах озера Виктория приходится покидать дома из-за нашествия голодных крокодилов. В поисках еды животные начали забредать в их дома и огороды. Также зафиксированы случаи нападения на людей.

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