Прямой эфир

«Калашников» назвал дату начала серийного производства пистолета Лебедева

0
Фото: Калашников MEDIA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ижевский механический завод (ИМЗ), который входит в концерн «Калашников», «абсолютно точно» начнет серийное производство нового пистолета Лебедева (ПЛ-15) в 2019 году, рассказал управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик в пятницу, 14 сентября. 

Пластиковые войны: в США начался конфликт из-за 3D-оружия
За что десятки генпрокуроров ополчились на администрацию Трампа

По его словам, всё оборудование уже «на подходе».

Гвоздик добавил, что пистолеты будут выпускаться по новым технологиям — отвечать свойствам боевого стрелкового оружия и гражданского стрелкового оружия.

Оружие под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной — от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. При этом пистолет можно будет использовать и правой и левой рукой.

Кроме того, оружие сделают комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливания, отмечает ТАСС

Ранее в сентябре сообщалось, что «Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Калашников» договорился поставлять электрокары в ОАЭ
В России начали разрабатывать экраноплан с ракетами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017