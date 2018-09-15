«Калашников» назвал дату начала серийного производства пистолета Лебедева

Ижевский механический завод (ИМЗ), который входит в концерн «Калашников», «абсолютно точно» начнет серийное производство нового пистолета Лебедева (ПЛ-15) в 2019 году, рассказал управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик в пятницу, 14 сентября.

По его словам, всё оборудование уже «на подходе».

Гвоздик добавил, что пистолеты будут выпускаться по новым технологиям — отвечать свойствам боевого стрелкового оружия и гражданского стрелкового оружия.

Оружие под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной — от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. При этом пистолет можно будет использовать и правой и левой рукой.

Кроме того, оружие сделают комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливания, отмечает ТАСС.

Ранее в сентябре сообщалось, что «Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник.