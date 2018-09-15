Глава минобороны Словакии заявил о нехватке личного состава ВС

Министерство обороны Словакии обеспокоено нехваткой личного состава Вооруженных сил страны. Об этом заявил глава ведомства Петр Гайдош.

«Нас особенно беспокоит недокомплект личного состава ВС, сейчас они укомплектованы примерно лишь на 75%», — заявил он на встрече с премьером Петром Пеллегрини.

По словам министра обороны республики, это вызвано созданием новых подразделений, которые будут дополнены после поступления новой техники, что также послужит стимулом для молодых людей к вступлению в ВС.

Премьер Словакии в свою очередь отметил масштаб модернизации армии.

«За полгода работы нашего правительства мы стали свидетелями крупнейших инвестиций в техническую модернизацию армии. Это требует весьма непростых и смелых решений, но я полагаю, что они необходимы и правильны», — заключил он.

В конце прошлого года в словацкой армии недосчитались боеприпасов. Так, инвентаризация имущества показала недостачу 200 тыс. патронов и более 150 гранат разных видов.