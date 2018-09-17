Сегодня АТР является приоритетным регионом для многих российских компаний по той простой причине, что «азиатские тигры» всё слабее становятся подвержены пресловутой «атлантической солидарности» и, похоже, умеют считать не только риски, но и прибыль. В условиях «антироссийских санкций» именно азиатские страны, чувствуя конъюнктуру, готовы де-факто перехватить инициативу при реализации инвестиционных проектов на территории России, в то время как западные компании, опасаясь этих же самых «санкций», отходят «в тень», так сказать.

Сегодня на Дальнем Востоке России создается современная верфь — «Звезда» и делается это силами «Роснефти», одной из крупнейших компаний в сфере ТЭК. Реально речь идет о создании «флагмана тяжелого судостроения», чего не наблюдалось уже давно.

«Роснефть» строит верфь с 2015 года фактически с нуля, в рекордно короткие сроки создавая уникальные спусковые и гидротехнические сооружения с применением технологий крупносекционной сборки. Уже к 2020 году, на три года раньше запланированного, будет готов уникальный сухой док — крупнейшее гидротехническое сооружение в России, которое позволит строить на «Звезде» буровые платформы, супертанкеры, газовозы и другую крупнотоннажную морскую технику. Кстати, в том числе и для работы в Арктике — в самом чувствительном для развития современных транспортных артерий регионе.

Здесь же, на «Звезде», будет строить свой танкерный флот «Новатэк». Компания объявила тендер на строительство судов для своих СПГ-проектов, при этом обязательным условием является размещение заказа именно на «Звезде», заявил на днях глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Неудивительно, что именно «Звезда» была выбрана в качестве площадки для строительства серии ледоколов «Лидер» — трех сверхмощных гигантов (по 120 мегаватт каждый), которые смогут обеспечить круглогодичную проходку кораблей по Северному морскому пути, превратив его в одну из главных транспортных артерий мира. Проект беспрецедентный не только для России, но и для всего мира. Обеспечить проходку крупнотоннажных судов во льдах толщиной более 4 м, да еще и с экономически привлекательной скоростью, — такого в мире еще не делал никто. По сути, «Роснефть» формирует один из крупнейших судостроительных кластеров в стратегически важном регионе — АТР, а прямым конкурентом и, как это ни странно, партнером в данном случае выступает Южная Корея, которая, как и Россия, в свое время испытала сильный недостаток в технологическом развитии.

Напомним, в 1970-х годах корейцы строили лишь небольшие рыболовецкие суда, а сегодня они являются флагманом в высокотехнологичной судостроительной сфере в глобальном плане. Своим опытом корейские концерны готовы делиться с дальневосточной «Звездой»: корпорации Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries стали технологическими партнерами российской верфи.

Для того чтобы стать лидерами мирового судостроения, в Корее использовали экстремальные условия, в которые попала страна, пережившая войну. На данном этапе «санкционных войн» для России такие условия, как это ни странно звучит, тоже созданы, хотя и не по нашей вине. И, похоже, что Россия также воспользовалась уникальным шансом. Предполагается и не безосновательно, что при 80-процентной загрузке до 2035 года производственная программа «Звезды» насчитает порядка 178 судов и других объектов морской техники.

Этому поспособствует сильная инженерная школа России и традиционная опора на отечественный ВПК. Хотя на этот раз «Звезда» по инициативе руководства «Роснефти» сделает упор скорее на суда и платформы для мирного освоения арктического шельфа и Северного морского пути. Последний в недалеком уже будущем станет ключевой транспортной артерией, связывающей воедино Евразию, — он на 8 тыс. км короче южной морской трассы.

И не зря в последнее время усилились слухи о намерении США, Великобритании, простите за сленг, «отжать» у России эту транспортную артерию, как в свое время пытались представить природные ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока «общемировым достоянием», как точно так же у России пытались «отжать» и Байкал — крупнейшее пресноводное озеро в мире — всё «под тем же соусом», дескать, и это общемировое достояние, которым Россия «не имеет права» владеть единолично…

На «Звезде» сегодня идет обкатка высоких и уникальных технологий: высокоточных методов разметки, сварки и резки металлов, в том числе — лазерных; проверочных работ на основе бесконтактных измерений и современного 3D-моделирования. Оригинальной является автоматизированная интеллектуальная система управления кранов «Голиаф», которая сосредоточила сложнейшее управление процессами в руках одного оператора.

Надо сказать, что «Роснефть» как генеральный заказчик уже обеспечила портфель заказов «Звезды» в количестве 25 судов, который вполне соотносится с портфелем заказов на крупнейшей судоверфи мира Samsung Heavy Industries (напомним, в размере — 31 судно). И понятно, что, фактически конкурируя с Южной Кореей и Китаем в сфере судостроительства, Россия вынуждена перенимать опыт и обучать специалистов именно там.

На этом пути «Роснефть» создала в городе Большой Камень Центр профессиональной подготовки, который должен восполнить дефицит специалистов для работы на «Звезде», — ежегодно там будут проходить обучение от 300 до 400 специалистов. Дополнительно в Дальневосточном судостроительном колледже для нужд новой судоверфи будут готовить еще 200 человек. Часть из них будет проходить стажировку в Южной Корее или КНР для того, чтобы обеспечить необходимое технологическое сопровождение проекта, однако со временем планируется, конечно, перейти на, так сказать, «самообеспечение» высокотехнологичными кадрами.

При этом на предприятии уже работает порядка 1500 человек, но к 2024 году количество квалифицированных сотрудников должно достичь 7500 человек. Соответственно, под такое количество работников подводится и инфраструктура — квартиры, детские сады и школы, больницы и поликлиники, а также иные коммунальные объекты. К 2023 году, как запланировано, будет построен целый специализированный квартал на 5500 квартир.

В целом же особенный судостроительный кластер «Звезда» возникает в результате той промышленной политики, которую на протяжении последних лет проводит руководство страны.

Конечно, на первом этапе необходимо будет закупать высокотехнологичные разработки наших партнеров, однако затем они будут локализованы и адаптированы под нужды российского судостроения. Есть основания полагать, что постепенно подоспеют отечественные разработки, оригинальные и прогрессивные, — в этом не стоит сомневаться, тренд уже существует.

И в результате Россия вполне может занять свое собственное место — нишу на глобальном судостроительном рынке. А судостроение, как известно, является локомотивом для многих других отраслей, так что расчет идет на мультипликативный эффект: речь идет о постепенной модернизации оборудования и кадров на десятках или даже сотнях предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также, возможно, и других регионов страны.

Кстати, это отвечает и запросам российских граждан, которые, как зафиксировал ВЦИОМ в опросе, опубликованном 6 сентября, считают развитие судостроения весьма актуальным для экономики страны (79% опрошенных придерживаются такой точки зрения). При этом предпочтения отдаются, конечно, отечественным верфям и их развитию, а также граждане посчитали, что государство должно для этого создавать привлекательные условия (86% опрошенных, на секунду). В качестве ожиданий социологами зафиксированы «повышение качества жизни населения Дальнего Востока», «укрепление позиций страны» и «развитие собственных технологий судостроения».

Здесь важную роль, конечно, сыграл Восточный экономический форум, где «Роснефть», как традиционно активный участник мероприятия, подтверждая свои компетенции, представила перспективные инвестиционные проекты, рассчитанные на серьезных участников процессов, способных адекватно оценить и риски, и прибыль.

Можно, конечно, порассуждать о том, что некоторые страны опасаются появления отраслевых конкурентов, однако именно конкуренция создает необходимый задел для высокотехнологического будущего. Для этого Россия и проводит ВЭФ, где встречаются именно конкуренты, чтобы, конструируя мировую экономику, создать долговременные или ситуативные союзы и партнерства, которые призваны обеспечить высокотехнологическое будущее без пресловутых «торговых войн» и иных девиаций, но лишь во имя честной конкуренции.

Автор — политолог, генеральный директор Центра политической информации

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