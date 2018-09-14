Сегодняшнее заседание Центробанка без преувеличения стало одним из наиболее важных событий сентября. Впервые с 2014 года российский регулятор решил повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5% годовых. Это стало неожиданностью для многих экономистов — большинство экспертов, опрошенных Reuters и Bloomberg, прогнозировали, что Банк России сохранит ставку неизменной.

Тем не менее, если вспомнить главную задачу регулятора, которая заключается в таргетировании инфляции, а также проанализировать заявления Эльвиры Набиуллиной о появлении факторов, позволяющих вынести вопрос о повышении ставки, решение выглядит своевременным и подчеркивает независимость политики ЦБ. А это краеугольный аспект финансовой стабильности в стране — такой шаг позволит избежать ошибок, которые в июле допустил турецкий Центральный банк.

Одним из ключевых факторов для принятия Банком России этого решения стал рост проинфляционных рисков, связанных прежде всего с внешними факторами. В частности, после объявления США новых санкций в августе продолжился отток нерезидентов с рынка ОФЗ. В результате их доля за август сократилась с 28 до 26,6%. Продажи на рынке госдолга привели к существенному смещению кривой доходности облигаций в пользу роста практически по всем выпускам. В частности, доходность облигаций с погашением через 10 лет с 1 августа выросла с 7,6 до 8,7%. Это не могло не отразиться на депозитно-кредитных ставках, и в первой половине сентября процент по вкладам в 10 крупнейших банках страны увеличился до 6,61. В этих условиях повышение ставки ЦБ было необходимо для сохранения привлекательности сбережений и поддержания положительных реальных процентных ставок по депозитам.

На фоне ослабления курса рубля с начала августа на 8% — с 63 до 68 рублей, а также решения повысить НДС с 18 до 20% с начала 2019 года темпы роста потребительских цен в прошлом месяце ускорились до 3,1% в годовом выражении. Это оказалось выше ожиданий регулятора. В результате появился риск превзойти целевой уровень по инфляции в 4% уже в этом году. Сейчас Банк России прогнозирует темпы прироста потребительских цен в диапазоне 3,8–4,2% к концу года.

Решение в пользу ужесточения монетарной политики Банка России диктовали и тенденции на мировых рынках. Согласно прогнозам, ФРС США поднимет ставку дважды до конца года, в результате она достигнет диапазона 2,25–2,5% годовых.

Незначительное повышение ставки на фоне роста инфляции при высоких ценах на нефть не окажет существенного влияния на темпы роста ВВП России, которые по итогам 2018 года окажутся в диапазоне 1,5–2% ВВП. При этом решение продлить мораторий на покупку валюты Центральным банком на открытом рынке в пользу Минфина до конца года окажет положительное влияние на курс рубля. При отсутствии нефтяных шоков и санкций на покупку новых выпусков ОФЗ он продемонстрирует укрепление до 64–66 рублей к концу 2018 года.

Автор — финансовый аналитик

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