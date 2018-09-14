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«Калашников» раскрыл сроки запуска в серию нового пистолета Лебедева

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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«Ижевский механический завод» в составе концерна «Калашников» запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ-14) в 2019 году, рассказал 14 сентября управляющий директор завода Александр Гвоздик.

«Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно. Всё оборудование на подходе», — цитирует ТАСС директора. По его словам, изделие будут выпускать по новым технологиям. Отмечается, что оружие может быть востребовано Минобороны России и другими силовыми структурами.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14 «Калашников» представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2015». Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной — от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки.

Кроме того, благодаря конструкции пистолет удобно использовать и правой, и левой рукой. Предусмотренный индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие.

В августе сообщалось, что концерн «Калашников» разработал модернизированный комплекс Rex-1 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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