«Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник

Сотрудники концерна «Калашников» создали беспилотный летательный аппарат, способный проводить посадку на воду. Новое беспилотное судно получило название (БВС) ZALA 421-10.

Об этом в среду, 12 сентября, проинформировало «Калашников Медиа».

Аппарат имеет преимущества при применении в болотистой местности и в районах, где большую площадь занимают водоемы.

ZALA 421-10 разработан на базе ZALA 421-08M и обладает всеми достоинствами БВС типа «летающее крыло». Его можно использовать в любых погодных условиях, у аппарата легкий вес и быстрый запуск.

Среди характеристик аппарата — устойчивость к сильному ветру, интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования.

«Отличается большей продолжительностью полета — более двух часов, имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию», — уточнятся в сообщении. Устройство оснастили фотокамерой с разрешением в 24 Мп, что позволяет проводить детальную аэрофотосъемку на большой скорости, а качественное видеоизображение обеспечивает HD видеокамера.

Новинку продемонстрируют на выставке «Сургут. Нефть и Газ-2018» 26 сентября, отмечает RT.

В августе концерн «Калашников» подписал с компанией Mawarid Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) меморандум о поставках электрических транспортных средств.