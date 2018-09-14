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Турчинов рассказал о тысячелетних традициях украинских ВМС

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Фото: mil.in.ua
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что история украинских военно-морских сил (ВМС) началась в византийские времена и насчитывает более тысячи лет. Об этом он заявил во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр».

«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит», — цитирует выступление главы СНБО «РИА Новости».

В августе глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Россия на протяжении сотен лет пытается «приватизировать» украинскую историю вместо того, чтобы искать «собственные исторические корни». В качестве примеров он назвал Киевскую Русь, князя Владимира, Крещение и Вторую мировую войну. По его словам, попыткам «сотни лет» и «Россия начиналась как империя именно с этого».

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