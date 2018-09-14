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СК завершил расследование дела в отношении Серебренникова

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Расследование уголовного дела в отношении режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, завершено. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 14 сентября.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум», — сказала Петренко.

На данный момент дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд для рассмотрения по существу.

«Следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс., приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (€5 тыс., около $100 тыс.) и иное имущество», — добавляется в сообщении на сайте СК РФ.

11 сентября Серебренникову и еще одному фигуранту дела о «Седьмой студии» — бывшему гендиректору организации Юрию Итину — был продлен срок домашнего ареста до 19 октября.

По уголовному делу «Седьмой студии», помимо Серебренникова и Итина, проходят экс-сотрудница Минкультуры РФ Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева. 

Виновной себя признала только Масляева, дело в ее отношении выделено в отдельное производство.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн рублей из 214 млн рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на развитие театрального проекта «Платформа», созданного Серебренниковым в 2011 году.

Для реализации проекта была создана некоммерческая  организация «Седьмая  студия». Установлено, что ее руководители составляли планы мероприятий с заведомо ложной информацией об их количестве и стоимости.

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