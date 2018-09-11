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Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до 19 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Срок домашнего ареста режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, продлен до 19 октября с сохранением ранее наложенных запретов. Решение принято Мосгорсудом 11 сентября, передает корреспондент iz.ru.

Этим же решением срок домашнего ареста продлен и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Как сообщила следователь в суде, расследование дела завершено, обвиняемые ознакомились с материалами. Дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу.

По уголовному делу помимо Серебренникова проходят экс-сотрудница Минкультуры РФ Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и экс-главный бухгалтер компании Нина Масляева. Только Масялева признала себя виновной, дело в ее отношении выделено в отдельное производство.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных Министерством культуры на развитие театрального проекта «Платформа», который в 2011 году создал Серебренников.

Установлено, что руководители некоммерческой организации «Седьмая студия», которая была сформирована для реализации проекта, составляли планы мероприятий, содержащие заведомо ложную информацию об их количестве и стоимости.

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