Выставка уличного художника Бэнкси открылась в Петербурге

Выставка работ уличного художника Бэнкси открылась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ее организаторы.

Гости выставки, которая проходит в Манеже Конюшенного ведомства, смогут увидеть 68 работ из частных собраний коллекционеров со всего мира. 27 картин из представленных являются оригиналами, написанными непосредственно рукой художника. Еще 41 произведение показана в виде принтов. Подлинность коллекции подтверждается официальным сертификатами, передает «Федеральное агентство новостей».

Выставка, получившая название «Бэнкси: гений или вандал?» продлится до 5 ноября, отмечает телеканал «360». В августе картины художника были выставлены в московском ЦДХ. Их посмотрели более 300 тыс. человек. Тогда же выяснилось, что автор не знал о проведении выставки. Вместе с тем организаторы заверили, что его разрешение не требовалось.