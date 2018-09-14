Смертность от онкозаболеваний выросла в трети регионов России

Смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 регионов России. К такому выводу пришли эксперты фонда «Здоровье» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), проанализировав данные Минздрава России по заболеваемости и выявлению онкологических заболеваний в 2016–2017 годах.

При этом число смертей от рака уменьшилось в целом по стране. Так, в 2016 году на 100 тыс. населения было зафиксировано 198,9 случая, а в прошлом году — 194,2 случая.

Самый высокий рост смертности в результате онкозаболеваний зафиксирован в Магаданской области — 7,7%. Этот показатель составил в Дагестане 7,2%, в Башкирии — 6,9%, в Калмыкии — 6,8%, а в Севастополе — 6,5%.

Число таких смертей растет из-за отсутствия специализированной медицинской помощи, считают специалисты ОНФ.

Рак на последних стадиях чаще всего диагностировали в Калмыкии (53%), Якутии (52,6%) и Магаданской области (49%). При этом, по словам директора фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, в прошлом году на ранних стадиях выявляли 55,6% случаев онкологических заболеваний, передает RNS. Этот показатель должен увеличиться как минимум до 70%, уверен он.

Американские исследователи из программы Global Burden of Disease Study заявили ранее, что число онкобольных в мире за последние десять лет увеличилось на 28%. По их информации, пациенты чаще всего умирали от заболеваний дыхательной системы — рака легких, бронхов или трахеи, пишет «Ридус».

Ученые Гонконгского баптистского университета заявили в августе, что металл родий может быть использован для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из самых агрессивных видов опухолей.