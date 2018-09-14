Прямой эфир

Смертность от онкозаболеваний выросла в трети регионов России

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 регионов России. К такому выводу пришли эксперты фонда «Здоровье» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), проанализировав данные Минздрава России по заболеваемости и выявлению онкологических заболеваний в 2016–2017 годах.

Государство отправит россиян на медосмотр
Борьба с онкологическими заболеваниями обойдется бюджету в 330 млрд рублей

При этом число смертей от рака уменьшилось в целом по стране. Так, в 2016 году на 100 тыс. населения было зафиксировано 198,9 случая, а в прошлом году — 194,2 случая.

Самый высокий рост смертности в результате онкозаболеваний зафиксирован в Магаданской области — 7,7%. Этот показатель составил в Дагестане 7,2%, в Башкирии — 6,9%, в Калмыкии — 6,8%, а в Севастополе — 6,5%.

Число таких смертей растет из-за отсутствия специализированной медицинской помощи, считают специалисты ОНФ.

Рак на последних стадиях чаще всего диагностировали в Калмыкии (53%), Якутии (52,6%) и Магаданской области (49%). При этом, по словам директора фонда «Здоровье» Эдуарда Гаврилова, в прошлом году на ранних стадиях выявляли 55,6% случаев онкологических заболеваний, передает RNS. Этот показатель должен увеличиться как минимум до 70%, уверен он.

Американские исследователи из программы Global Burden of Disease Study заявили ранее, что число онкобольных в мире за последние десять лет увеличилось на 28%. По их информации, пациенты чаще всего умирали от заболеваний дыхательной системы — рака легких, бронхов или трахеи, пишет «Ридус».

Ученые Гонконгского баптистского университета заявили в августе, что металл родий может быть использован для лечения трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из самых агрессивных видов опухолей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд обязал Monsanto выплатить почти $290 млн садовнику за развившийся рак
У 28-летнего хоккеиста «Сибири» обнаружили онкозаболевание

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017