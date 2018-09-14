Вулкан Эбеко в Сахалинской области изверг 50 столбов пепла за неделю

Вулкан Эбеко на острове Парамушир в Сахалинской области произвел порядка 50 выбросов пепла за последнюю неделю. Только три из них произошли сегодня, 14 сентября, с 8:50 до 9:30.

Самый большой выброс сегодня составил 4,5 км, шлейф пепла составил 9 км и, вероятно, дошел до ближайших населенных пунктов. Отмечается, что опасности для жизни населения выброс не представляет, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам ученых ИМГиГ ДВО РАН, за последнюю неделю вулкан произвел 50 выбросов, что является нормальным состоянием для Эбеко. Специалисты отмечают, что иногда вулкан более активен, иногда менее.

Вулкан Эбеко – один из самых активных вулканов Курильских островов. В конце августа 2018 года был зафиксирован самый крупный выброс за последние несколько лет — его высота достигла 6 км.