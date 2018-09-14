Резервные источники питания установили на ТЭС в Калининградской области

На новых Маяковской и Талаховской ТЭС в Советске Калининградской области завершили испытания и ввели в эксплуатацию дизель-генераторные установки. Они призваны снабжать электроэнергией потребителей в случае аварийной ситуации и отключения основных мощностей.

В общей сложности было смонтировано по три дизель-генераторные установки на каждой из ТЭС. Их суммарная мощность составляет 6,3 МВА. Всё оборудование прошло плановые испытания успешно, сообщает Калининград.Ru.

Дизель-генераторные установки прибыли в Калининградскую область из Санкт-Петербурга. Они предназначены для электроснабжения основного технологического оборудования станций и последующего восстановления электроснабжения потребителей в случае аварийной ситуации и выхода из строя основных генерирующих мощностей.