Роналду потроллил журналиста на тренировке

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перед тренировкой заметил ведущего клубного телевидения и спародировал журналиста за его спиной.

Видео опубликовало итальянское издание CalcioMercato в своем Twitter.

На представленных кадрах видно, что 33-летний португалец, кривляясь за спиной работника СМИ, изобразил типичное поведение репортеров.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила €112 млн. Контракт рассчитан на четыре года. Нападающий отметил, что решение о переходе из испанского мадридского клуба «Реал» в стан «Старой синьоры» далось ему легко.

Медицинские показатели Роналду шокировали врачей туринского клуба. В организме футболиста оказалось 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Также сообщалось, что португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%.