Поклонская прокомментировала объединение комиссий в Госдуме

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала объединений комиссий по контролю за доходами и этике. Об этом депутат рассказала на свое странице в социальной сети.

Поклонская уточнила, что несмотря на реорганизацию готова контролировать судьбу кейсов, которыми занималась в антикоррупционной комиссии, пишет «РИА Новости».

13 сентября глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что в Госдуме объединят комиссию по этике и комиссию по контролю за доходами.

В январе 2018 года Совет Госдумы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов. В случае необходимости группа должна будет внести предложения по изменению законодательства в сфере борьбы с коррупцией.