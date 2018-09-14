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Поклонская прокомментировала объединение комиссий в Госдуме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала объединений комиссий по контролю за доходами и этике. Об этом депутат рассказала на свое странице в социальной сети.

Поклонская уточнила, что несмотря на реорганизацию готова контролировать судьбу кейсов, которыми занималась в антикоррупционной комиссии, пишет «РИА Новости».

13 сентября глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что в Госдуме объединят комиссию по этике и комиссию по контролю за доходами.

В январе 2018 года Совет Госдумы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов. В случае необходимости группа должна будет внести предложения по изменению законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

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