Глава НСПК рассказал об оплате картой «Мир» билетов на европейских сайтах

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью «Известиям» рассказал, что появление карты «Мир» подстегнуло рост безналичных платежей в экономике.

«С моей точки зрения, мы наблюдаем мультипликативный эффект: появление новой платежной системы способствовало не столько отъему доли рынка, сколько повышению доли безналичных платежей в торговом обороте», — сказал Комлев.

При этом он добавил, что цель НСПК — обеспечить прием национальных карт в максимально возможном количестве стран.

«Нам нужно, чтобы в максимальном количестве банкоматов и POS-терминалов была возможность расплатиться за рубежом картой «Мир». От страны к стране мы сначала смотрим, какое решение было бы оптимальным с нашей точки зрения», — отметил Комлев.

Также он рассказал, когда картой «Мир» можно будет оплатить авиабилеты на сайтах европейских агрегаторов.

«Мы в этом направлении идем, не видим здесь, на сегодняшний день, большой критичности. Мы понимаем, с какими авиакомпаниями, в первую очередь, нам бы хотелось сотрудничать и как мы можем эту проблему решить, через их местных агрегаторов», — сообщил глава НСПК.

По его словам, сейчас выпущено уже порядка 43 млн карт, и «мы планируем закончить год с более чем 50 млн карт».

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«Национальная платежная система — не тиражируемый товар»