Мария Шукшина рассказала об участии в программе «Жди меня»

Популярная актриса и телеведущая Мария Шукшина, старшая дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, в интервью «Известиям» рассказала о том, что участие в программе «Жди меня» очень повлияло на нее и ее отношение к людям.

«Я 15 лет ее вела, хотя она сложной была в плане ведения: плакать нельзя, потому что грим, всегда нужно быть собранной, быстро реагировать. Но эмоционально-то все равно включаешься. Эта программа будила сострадание, сочувствие, переживание, заставляла чужую боль ощущать как свою собственную. Принуждала душу трудиться. Я и сейчас спокойно о ней говорить не могу...», — поделилась бывшая ведущая.

Телепередача помогала людям со всей России находить друг друга после долгой разлуки. Первые 13 лет Шукшина вела программу в дуэте с Игорем Квашой, оставшиеся два года — с Михаилом Ефремовым.

В декабре 2017 года сообщалось, что телеведущая после трехлетнего перерыва возвращается в эфир «Первого канала». В настоящее время она ведет программу «В гости по утрам».

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