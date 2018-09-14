В Забайкалье появится аэродром с взлетной полосой более 3 тыс. метров

В 2018 году введут в эксплуатацию военный аэродром Степь, расположенный неподалеку от станции Степь в Оловяннинском районе Забайкальского края. Он станет главной авиабазой на юго-восточных рубежах и местом дислоцирования формируемого в настоящее время штурмового авиаполка. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Воздушная гавань будет иметь взлетно-посадочную полосу протяженностью более 3 тыс. м, благодаря чему она будет способна принять все типы воздушных судов, стоящих на вооружении ВКС России.

Как отмечают эксперты, взлет с новой авиабазы позволит российским стратегическим ракетоносцам достичь любой точки Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, использование аэродрома предоставит больше пространства для маневра в процессе переброски сил на территории страны.

В советское время аэродром являлся базой 6-го бомбардировочного авиаполка и 58-го истребительно-бомбардировочного авиаполка. Позже там располагался 266-й Штурмовой авиаполк. Однако в 2010 году Степь закрыли. Спустя три года глава военного ведомства Сергей Шойгу принял решение вновь использовать аэродром, который пришлось восстанавливать с нуля.

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Степь стратегического назначения