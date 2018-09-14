Прямой эфир

В Забайкалье появится аэродром с взлетной полосой более 3 тыс. метров

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2018 году введут в эксплуатацию военный аэродром Степь, расположенный неподалеку от станции Степь в Оловяннинском районе Забайкальского края. Он станет главной авиабазой на юго-восточных рубежах и местом дислоцирования формируемого в настоящее время штурмового авиаполка. Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

Крым превращается в авиабазу для «стратегов»
Модернизация аэродрома Бельбек серьезно расширит возможности ВКС РФ в районе Черного моря

Воздушная гавань будет иметь взлетно-посадочную полосу протяженностью более 3 тыс. м, благодаря чему она будет способна принять все типы воздушных судов, стоящих на вооружении ВКС России.

Как отмечают эксперты, взлет с новой авиабазы позволит российским стратегическим ракетоносцам достичь любой точки Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, использование аэродрома предоставит больше пространства для маневра в процессе переброски сил на территории страны.

В советское время аэродром являлся базой 6-го бомбардировочного авиаполка и 58-го истребительно-бомбардировочного авиаполка. Позже там располагался 266-й Штурмовой авиаполк. Однако в 2010 году Степь закрыли. Спустя три года глава военного ведомства Сергей Шойгу принял решение вновь использовать аэродром, который пришлось восстанавливать с нуля.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Степь стратегического назначения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный аэродром появился на Курилах
Реконструкцию взлетно–посадочной полосы начали в аэропорту Симферополя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017