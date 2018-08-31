Прямой эфир

Реконструкцию взлетно–посадочной полосы начали в аэропорту Симферополя

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) начались в аэропорту Симферополя в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

ВПП-1 не эксплуатируется с начала 2000-х годов из-за недостаточной длины и прочности. В ходе реконструкции полотно удлинят на 500 м — с нынешних 2700 м до 3200 м. Это позволит эксплуатировать воздушные суда Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений. Кроме того, будет установлена новая радиомаячная система, построены новые рулежные дорожки и новое светосигнальное оборудование.

Зона беспошлинного прилета
В России появятся первые магазины duty free в зале выдачи багажа

В настоящее время в международном аэропорту Симферополь эксплуатируется ВПП-2, ее длина — 3701 м.

«После завершения строительства международный аэропорт Симферополь получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях», — заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Он добавил, что по сути проводится строительство новой ВПП на месте существующей.

В рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» на территории аэропорта Симферополь в том числе простоят новую аварийно-спасательную станцию и новую вышку командно-диспетчерского пункта.

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета, составит более 11 млрд рублей.

В мае международный аэропорт Симферополя обслужил миллионного пассажира с начала года. Месяцем ранее в городе начал работу новый терминал аэропорта. Строили современное здание почти два года, его площадь — 78 тыс. кв. м. Стоимость аэропорта — 32 млрд рублей. Новый терминал позволит увеличить пассажиропоток с 6,5 млн до 10 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый терминал аэропорта Симферополя получил одобрение от Росавиации
Новый комплекс аэропорта Симферополя принял первых пассажиров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017