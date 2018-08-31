Реконструкцию взлетно–посадочной полосы начали в аэропорту Симферополя

Масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) начались в аэропорту Симферополя в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

ВПП-1 не эксплуатируется с начала 2000-х годов из-за недостаточной длины и прочности. В ходе реконструкции полотно удлинят на 500 м — с нынешних 2700 м до 3200 м. Это позволит эксплуатировать воздушные суда Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений. Кроме того, будет установлена новая радиомаячная система, построены новые рулежные дорожки и новое светосигнальное оборудование.

В настоящее время в международном аэропорту Симферополь эксплуатируется ВПП-2, ее длина — 3701 м.

«После завершения строительства международный аэропорт Симферополь получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях», — заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Он добавил, что по сути проводится строительство новой ВПП на месте существующей.

В рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» на территории аэропорта Симферополь в том числе простоят новую аварийно-спасательную станцию и новую вышку командно-диспетчерского пункта.

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета, составит более 11 млрд рублей.

В мае международный аэропорт Симферополя обслужил миллионного пассажира с начала года. Месяцем ранее в городе начал работу новый терминал аэропорта. Строили современное здание почти два года, его площадь — 78 тыс. кв. м. Стоимость аэропорта — 32 млрд рублей. Новый терминал позволит увеличить пассажиропоток с 6,5 млн до 10 млн человек.