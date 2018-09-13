Отец Фриске рассказал о работе над фильмом о дочери

Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал о работе над художественным фильмом о дочери, сообщает сайт kp.ru.

По его словам, сценаристом будущей картины выступит Геннадий Куркин, который хорошо был знаком с Жанной и при жизни певицы написал о ней книгу, которую планируют выпустить одновременно с премьерой фильма. Владимир добавил, что Куркин может стать и режиссером фильма о Жанне и даже возьмет на себя обязательства по организации проката ленты в России и Европе. Главную роль в фильме, вероятнее всего, исполнит сестра певицы Наталья.

«Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но всё было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится», — рассказал Фриске.

Он добавил, что роль его дочери сыграют несколько человек, поскольку на экране перед зрителями предстанет Жанна в детстве и юности. Роли родителей исполнительницы исполнят приглашенные актеры, а гражданского мужа Фриске Дмитрия Шепелева в фильме не будет вообще. Зато в сюжет включили их общего сына Платона, который, согласно сценарию, станет для заболевшей Жанны «главным стимулом бороться с недугом». Съемки фильма начнутся в 2019 году.

Популярная певица Жанна Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет. Долгое время она боролась с онкологическим заболеванием.