Прокуратура проверит ролик с давкой живых птиц трактором

Прокуратура Ростовской области начала проверку после публикации в интернете видеоролика, на кадрах которого видно, как бульдозер на фабрике давит живых птиц.

Автор публикации предположил, что инцидент произошел на площадке компании «Евродон», передает ТАСС. По словам представителя предприятия, запись постановочная, но внутреннее расследование все-таки проводится.

Полиция также заинтересовалась роликом и устанавливает обстоятельства съемки. Как напоминает RostovGazeta, ранее суд получил иск с требованием признать «Евродон» банкротом. В последнее время компания испытывает финансовые трудности.

Напомним, служба безопасности пищевых продуктов Армении с 28 августа временно ограничила импорт мясной продукции из нескольких регионов России. Ограничения коснулись свинины, продуктов с ее содержанием, живой птицы и продуктов из нее, а также яиц. Решение принято из-за опасности распространения африканской чумы и птичьего гриппа.