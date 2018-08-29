Прямой эфир

Армения ввела временный запрет на ввоз мяса из России

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении с 28 августа временно ограничила импорт мясной продукции из нескольких регионов России, говорится на сайте ведомства.

Ограничения коснулись свинины, продуктов с ее содержанием, живой птицы и продуктов из нее, а также яиц.

Как уточнили в ведомстве, решение было принято на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных из-за опасности распространения африканской чумы и птичьего гриппа.

Ранее украинские власти запретили ввозить и продавать на территории страны более 40 препаратов российского производства. В Киеве посчитали, что российские лекарства якобы не обладают «надлежащим качеством» и «нарушают требования законодательства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине запретили еще девять российских книг
Россельхознадзор запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017