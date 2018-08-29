Армения ввела временный запрет на ввоз мяса из России

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении с 28 августа временно ограничила импорт мясной продукции из нескольких регионов России, говорится на сайте ведомства.

Ограничения коснулись свинины, продуктов с ее содержанием, живой птицы и продуктов из нее, а также яиц.

Как уточнили в ведомстве, решение было принято на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных из-за опасности распространения африканской чумы и птичьего гриппа.

Ранее украинские власти запретили ввозить и продавать на территории страны более 40 препаратов российского производства. В Киеве посчитали, что российские лекарства якобы не обладают «надлежащим качеством» и «нарушают требования законодательства».