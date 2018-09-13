В Австралии нашли более 100 мертвых орлов

Австралийца обвинили в отравлении 136 клинохвостых орлов — крупнейших хищных птиц в стране. Об этом в четверг, 13 сентября, написало издание The Independent. Мертвых орлов обнаружили в лесной местности в районе Табут, штат Виктория.

Утверждается, что мужчина использовал отравленные приманки с 2016 по 2018 год. О мотивах преступника пока не сообщается.

В департаменте окружающей среды, земельных и водных ресурсов и планирования штата Виктория, заявили, что это крупнейший случай гибели клинохвостых орлов в истории штата, передает ABC. Останки птиц обнаружили на территории площадью 2 тыс. га.

Мужчине предъявлено два обвинения в нарушении Акта о дикой природе штата Виктория от 1975 года. Максимальное наказание, которое ему грозит, — это штраф в размере до 115 тыс. австралийских долларов (5,7 млн рублей) и заключение сроком до шести месяцев.

Клинохвостый орел — хищная птица семейства ястребиных, достигает 1 м в длину и весит в среднем 4 кг. Обитает в Австралии, Новой Гвинее и на Тасмании. Является охраняемым видом.