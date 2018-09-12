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Экс-госсекретарь США назвал ошибкой призыв к импичменту Трампа

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Демократам следует «с осторожностью» относиться к вопросу импичмента американского президента, считает бывший госсекретарь США Джон Керри.

«Я считаю, что это ошибка — говорить об импичменте. Нам не стоит политизировать это… Нам следует быть осторожными и подходить к этому вопросу аналитически, никаких улик (против Трампа. — Ред.) еще нет», — заявил Керри в эфире Fox News

Политик подчеркнул, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вменяемом России вмешательстве в президентские выборы «должно следовать по намеченному пути» и какие-либо выводы можно будет сделать только после оглашения его результатов. 

В конце августа американские СМИ заявили о «мрачных» днях президентства в США. Так они отреагировали на показания экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признал вину в преступлениях, совершенных, как он утверждает, по указанию главы государства.

Противники Трампа неоднократно выступали с заявлениями о необходимости объявить ему импичмент. Одними из самых распространенных поводов для отставки они называют причастность к «вмешательству» России в президентские выборы в 2016 году, нарушение законодательства страны и агрессивную внешнюю политику.

В 2017 году петиция за импичмент Трампа за 10 дней набрала более 1 млн подписей. А осенью в центре Нью-Йорка установили рекламный щит, призывающий к отставке главы государства.

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