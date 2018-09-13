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Россия продолжит работу в Совете Европы

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Фото: Global Look Press/Thomas Robbin
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На данный момент вопрос выхода российского государства из Совета Европы (СЕ) не является актуальным, поскольку эта площадка важна для реализации его национальных интересов. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при организации Иван Солтановский.

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«Кризисы рано или поздно заканчиваются. Мы все прекрасно знаем, что легко хлопнуть дверью, гораздо сложнее вернуться», — подчеркнул Иван Солтановский.

По его словам, Запад сейчас активно пытается представить Россию «в образе врага», используя для этого все средства.

«К сожалению, Совет Европы не остался в стороне от этих процессов. На наш взгляд, лишение российской делегации ряда полномочий в ПАСЕ произошло именно в этом контексте. Из-за попыток ряда стран использовать организацию в своих корыстных целях действие механизмов, которые призваны стоять на страже верховенства закона, прав человека и демократии, теряет легитимность. Для организации всё это может иметь далеко идущие последствия. К этому мы и привлекаем внимание наших партнеров», — отметил постпред.

Тем не менее он добавил, что работа России в СЕ не прерывается. Напротив, Москва активно отстаивает позицию о построении единой Европы без разделительных линий. Также российская сторона принимает участие в работе Комитета министров и Европейского суда по правам человека.

В 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма российскую делегацию лишили ряда полномочий в ПАСЕ, включая возможность голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности ассамблеи и в ее уставных органах. Российская делегация заявила о невозможности работать в таких условиях и перестала присутствовать на заседаниях. С 2016 года Москва не отправляет необходимые для аккредитации делегации документы. Позже сообщалось, что Россия не будет выплачивать взносы в Совет Европы до тех пор, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вопрос выхода России из Совета Европы неактуален»

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