Россия выполнила 95% постановлений ЕСПЧ

Россия выполняет большинство постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский.

По его словам, Москва исходит из того, что решения ЕСПЧ должны основываться на юридических, а не политических причинах. Дипломат отметил, что проблемы в отношениях с ЕСПЧ возникают в результате политизации судебным органом некоторых вопросов.

«Мы стараемся их решать в духе взаимопонимания, выдвигая четкие юридические аргументы. Кризис в отношениях с СЕ коснулся и ЕСПЧ. Лишение нашей делегации прав в ПАСЕ привело к тому, что половину судей в ЕСПЧ выбрали без российского участия. Тем не менее, мы стремимся добросовестно выполнять обязательства по конвенции: так, у нас один из самых высоких показателей по выполнению решений Суда – Россия выполнила порядка 95% постановлений ЕСПЧ», — подчеркнул Иван Солтановский.

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