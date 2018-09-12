В Мексике из-за утечки газа эвакуировали 1,2 тыс. семей

Порядка 1,2 тыс. семей эвакуировали в семи районах мексиканского города Пуэбла. Такие меры предприняты из-за крупной утечки газа на газопроводе государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).

Как сообщает мексиканская газета El Universal, ЧП произошло рано утром 12 сентября.

В безопасные места также вывезли 180 пациентов одной из местных больниц. Кроме того, власти города приняли решение приостановить занятия в 77 школах на севере города.

В Pemex заявили, что утечка произошла после несанкционированной врезки в трубу. В настоящее время трубопровод перекрыт, а утечка ликвидирована. Но служба гражданской обороны Пуэблы по-прежнему рекомендует жителям еще несколько часов не возвращаться домой.

Издание The Province отмечает, что в 2017 году злоумышленники пробурили 10,3 тыс. незаконных отводов.

В августе в Мадриде утечка газа временно прервала движение в центре города. Во время расширения тротуаров рабочие задели газовую трубу. Посетителей ближайших магазинов эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал.