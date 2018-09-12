Язык программирования Python изменится ради политкорректности

Создатель языка программирования Python Гвидо ван Россум принял решение ради политкорректности изменить терминологию кода. Из него изымут термины master (господин) и slave (раб), напоминающие о рабстве и неравенстве людей.

Вопрос о замене поставил один из ключевых разработчиков Python Виктор Штиннер, сообщает C-News. При этом часть программистского сообщества выступила против политизированного толкования терминов и их замены. Противники изменений утверждают, что это обычные общеупотребительные слова, а изменения в коде будут сбивать разработчиков с толку.

Начиная с версии языка 3.8 будут введены термины parent (родитель) и child (потомок).

В 2014 году термины master и slave были заменены на нейтральные в компьютерных языках Drupal и Django.

В июле ученые Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ создали конструктор 3D-роботов ARIGRID, это компьютерная игра, в которой человек может самостоятельно узнать об устройстве и функциях роботов, поупражняться в создании алгоритмов и программировании на языке Python или на основе блок-схем. В течение года разработка будет готова к внедрению в школьную программу.