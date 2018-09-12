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Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что главные меры по увеличению продолжительности жизни сосредоточены в двух национальных проектах — «Здравоохранение» и «Демография».

В интервью kp.ru Скворцова пояснила, что нацпроект «Здравоохранение» подразумевает меры по снижению смертности, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

«Эти мероприятия позволят уже к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23,4%, а от новообразований — на 8,4%», — заявила она.

Также министр отметила важность прохождения гражданами профилактических осмотров и диспансеризаций. По ее мнению, уже к 2024 году индивидуальную профилактику будут проходить не менее 70% населения России.

«Это позволит не просто увеличить продолжительность жизни, а продолжительность здоровой жизни», — подчеркнула Скворцова.

Помимо этого, существенную роль, как считает глава Минздрава, играют снижение потребления алкоголя на душу населения и увеличение числа приверженцев здорового образа жизни.

Ранее Скворцова заявила, что цены на российские и зарубежные лекарства в России останутся стабильными.

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