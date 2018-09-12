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СМИ узнали о вызове Пучкова на допрос в Следственный комитет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экс-главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает телеканал РЕН ТВ

О том, по какому уголовному делу запланирован допрос? пока не сообщается. Известно, что процессуальный статус экс-министра на данный момент — свидетель.

Пучков возглавлял МЧС с мая 2012 года. На этом посту 18 мая 2018-го его сменил замглавы ФСБ, бывший врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев.

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