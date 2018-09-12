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Тайник с оружием обнаружили в старинном особняке в центре Москвы

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Фото: commons.wikimedia.org/Shakko
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Бригада рабочих, проводившая реставрацию старинного особняка Всеволжских в центре Москвы на улице Остоженка, случайно обнаружила в подвале тайник, в котором хранился арсенал с оружием. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Рабочие передали полиции два пистолета, револьвер и 25 патронов, сообщает телеканал «360».

Найденные единицы оружия не значатся в базе данных МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия, отметили в ведомстве.

Пока неизвестно, кому принадлежат найденные боеприпасы. Ведется следствие.

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