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Кустурица решил построить дом в Иркутске

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Фото: Global Look Press/Matteo Chinellato/ZUMAPRESS
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Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица после посещения озера Байкал решил построить дом в Иркутске. Своими планами он поделился с пианистом Денисов Мацуевым.

«Я рад, что нахожусь на Байкале. <...> Я хочу построить дом в Иркутске», — цитирует Кустурицу сайт kp.ru 12 сентября.

Кустурица прибыл в Иркутск, чтобы дать открытый концерт в рамках фестиваля «Звезды на Байкале», который состоится вечером 12 сентября.

По словам Мацуева, сербский режиссер остался очень впечатлен красотой озера и особенностями российской глубинки — вместе они попарились в бане и искупались в озере.

22 августа Кустурица вместе с группой No Smoking Orchestra выступил в Ялте. Режиссер признался в любви к Крыму, а сам полуостров назвал территорией, «которая всегда была русской». 

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