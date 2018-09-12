Захват заложников в одном из банков Москвы оказался учениями

Информация о захвате заложников в одном из столичных отделений Сбербанка не соответствует действительности. На месте проводятся учения, сообщили в кредитной организации.

«В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.

В Сбербанке отметили, что офис начнет обслуживание клиентов с 13:00 мск.

Ранее 12 сентября в ряде Telegram-каналов появились данные о захвате заложников в отделении Сбербанка в Тушино. Сообщалось, что мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция.