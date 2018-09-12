Прямой эфир

Захват заложников в одном из банков Москвы оказался учениями

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация о захвате заложников в одном из столичных отделений Сбербанка не соответствует действительности. На месте проводятся учения, сообщили в кредитной организации. 

«В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств», — цитирует «РИА Новости» сообщение банка.

В Сбербанке отметили, что офис начнет обслуживание клиентов с 13:00 мск.

Ранее 12 сентября в ряде Telegram-каналов появились данные о захвате заложников в отделении Сбербанка в Тушино. Сообщалось, что мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина захватил заложницу в школе в Турции
Сирийские беженцы в заложниках: США против возвращения вынужденных переселенцев на родину
Почему гуманитарные инициативы России не встречают одобрения ряда стран и ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017